Житель Аромашевского района зарезал приятеля во время пьяной ссоры

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Жителя Аромашевского района, обвиняемого в убийстве приятеля, ждет суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 июня 56-летний обвиняемый выпивал с приятелем в д. Кармацкая. Между собутыльниками произошел конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил им знакомого в спину.

От полученного колото-резанного ранения 62-летний потерпевший через непродолжительное время скончался на месте.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего материалы будут переданы в суд.