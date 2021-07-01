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Житель Аромашевского района зарезал приятеля во время пьяной ссоры

Происшествия, 15:38 27 июля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Аромашевского района, обвиняемого в убийстве приятеля, ждет суд, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 июня 56-летний обвиняемый выпивал с приятелем в д. Кармацкая. Между собутыльниками произошел конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил им знакомого в спину.

От полученного колото-резанного ранения 62-летний потерпевший через непродолжительное время скончался на месте.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего материалы будут переданы в суд.

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# уголовное дело

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