Тюменские старшеклассники и студенты пройдут школу зоопросветителя

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Старшеклассники и студенты-педагоги из Тюмени пройдут обучение в школе зоопросветителя. Занятия – практическая и теоретическая части – будут проходить два дня.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель ТРОО помощи животным "Ладонь и Лапа", Владислав Сиюткин, практическое занятие состоится 31 июля в приюте "Лучший друг". А 2 августа в мультицентре "Моя территория" пройдет теоретическое занятие.

"На практической части мы познакомимся с работой приюта "Лучший друг". Покажем, какие животные там находятся, в каких условиях проживают, желающие помогут прибраться и выгулять собак. На теоретической части посмотрим на проблему бездомных животных чуть шире. Узнаем, как она возникает, какие методы ее решения более эффективны. Кроме того, составим планы уроков для детей разных возрастов и обсудим их", - говорит Владислав Сиюткин.

В августе волонтеры, которые пройдут обучение, проведут уроки в пришкольных лагерях Тюмени. А в новом учебном году они смогут присоединиться к повышению зоограмотности ребят, которые обучаются в 6-8 классах.

Регистрация на участие в работе школы зоопросветителя проходит по ссылке.

Любовь Голышева