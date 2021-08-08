Голышмановская школьница попала в число лучших исследователей Ишима

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Имя выпускницы Голышмановской школы №1 Анастасии Быковой попало в "Книгу Почета лучших исследователей Ишима и Приишимья Тюменской области-2020". Издание опубликовал филиал ТюмГУ - Ишимский пединститут имени П. П. Ершова, пишет "Мегатюмень".

Анастасию Быкову поощрили за результаты в научно-исследовательской деятельности. Ранее она участвовала в конференции в Москве, где выступали более 170 школьников и студентов из 33 регионов России. Девушка представила проект о преимуществах внедрения в процесс обучения индивидуального образовательного маршрута для школьников и заняла второе место.

"Я поделилась с экспертами мыслями о том, что будет эффективнее, если в старших классах совмещать обязательный стандарт с индивидуальным образовательным маршрутом. Также надо позволять десятиклассникам выбирать предметы, которые они хотят изучать глубже", - рассказала она.

Также Анастасия Быкова побеждала в областном научном форуме молодых исследователей "Шаг в будущее", участвовала симпозиуме "Первая проба: научная инновация в инженерном деле и обществе" в Москве.