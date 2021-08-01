Тюменский военкомат создал телеграм-канал для желающих вступить в БАРС

| Фото: bars2021.tilda.ws/ | Фото: bars2021.tilda.ws/

Телеграм-канал в помощь тем, кто желает вступить в Боевой армейский резерв специальный (БАРС) Минобороны РФ, создали в Тюмени. Областной военкомат уже публиковал в нем информацию о требованиях к кандидату для заключения контракта, о преимуществах резервистов, список документов, необходимых для подачи в военкомат по месту жительства, а также адреса военкоматов и телефоны. Есть здесь и ссылка на официальный сайт БАРСа.

Напомним, военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков в прямом эфире в центре "Аванпост" рассказал, что резерв будет выполнять задачи по ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Комплектуется он на базе ТВВИКУ.

Чтобы поступить в БАРС, прапорщикам, сержантам, солдатам нужно быть в возрасте до 42 лет, младшим офицерам - до 52 лет, старшим офицерам - до 57 лет. По здоровью надо быть годным к военной службе с категориями А и Б, иметь образование не ниже 9 классов. Кандидатом не может стать тот, кто отбывал срок в местах лишения свободы, подвергался административному наказанию за употребление наркотиков или психотропных веществ, в отношении кого вынесен обвинительный приговор, ведется дознание или уголовное дело передано в суд. Контракт рассчитан на три года, продлевать его можно до предельного возраста.

Ежегодные сборы для резервистов составят 30 суток либо одним мероприятием, либо два раза за год по 15 дней. На них организуют занятия по тактике, огневой подготовке, вождению. На каждого будет запланирован расход боеприпасов, выдан всесезонный комплект полевого обмундирования, который стоит на вооружении российской армии, сухой паек и горячее питание будут выдаваться также по общевойсковым нормам. В перспективе у членов БАРС - получение либо повышение воинских званий, а особо отличившимся при выполнении задач - награды Минобороны.

Дарья Казакова