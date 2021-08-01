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Голышмановское транспортное предприятие выплатит 315 тыс. рублей участнику аварии

Происшествия, 15:52 10 августа 2021

Тюменского областного суда | Фото: Тюменского областного суда

315 тыс. рублей выплатит голышмановское предприятие "Автотранс" пострадавшему в ДТП. 8 февраля 2019 в ХМАО водитель "Автотранса" на КАМАЗе допустил столкновение с "Газелью", сообщает прокуратура Тюменской области.

В результате аварии пассажиру машины "Газель" был причинен тяжкий вред здоровью. В феврале 2020 года Кондинский районный суд на год ограничил в свободе виновника ДТП.

В 2021 году пострадавший обратился в Калининский районный суд Тюмени с иском к "Автотранс" о взыскании морального вреда. Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика 315 тыс. рублей.

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# ДТП , компенсация , прокуратура

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