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Тюменские дзюдоисты вернулись из Красноярска с золотом

Спорт, 16:23 16 августа 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские спортсмены привезли из Красноярска две золотые медали, сообщает пресс-служба центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

На всероссийских соревнованиях золото завоевали тюменцы Эльдар Аллахвердиев и Никита Дибрин. Дзюдоисты одержали по три победы каждый в своей весовой категории до 90 кг и свыше 100 кг.

Турнир, состоявшийся 14 августа, собрал более 100 участников из пяти федеральных округов.

"Поединки оказались не самыми легкими, но спортсмены проявили характер и выиграли их. Сейчас ребята продолжат готовиться к чемпионату страны, так как важно туда подойти в отличной форме", - отметил главный тренер "Тюмень-дзюдо" Иван Воробьев.

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