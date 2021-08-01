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В Тюмени пройдет исторический квест ко Дню флага

Общество, 18:53 17 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исторический квест "День флага" пройдет в Тюмени 22 августа. Участие в нем примут команды по восемь человек, сообщают представители организации "Молодая Гвардия".

Праздничная акция начнется с исполнения гимна и традиционного водружения флага на верхний пилон моста Влюбленных. После желающие смогут присоединиться к тематическому квесту.

Он будет представлен десятью точками, а именно "История флага", "Морской бой", "Семафорная азбука" и многие другие локации.

Необходимо зарегистрировать команду по ссылке в группе во ВКонтакте.

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# День флага , квест , праздник

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