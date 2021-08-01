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Юных ялуторовчан приглашают на программу "Под флагом единым"

Общество, 09:36 10 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Игровая программа "Под флагом единым", в рамках которой участники познакомятся с историей российского флага, пройдет в музее “Торговые ряды” в Ялуторовске с 17 по 20 августа, сообщают организаторы.

“Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича. Однако официально утвержденным триколор стал при Петре I, который 20 января 1705 года издал указ о применении флага "на торговых всяких судах", сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Кроме того, ребята узнают значение цветов на флаге России, а также примут участие в викторине”, - рассказали организаторы.

Вход по предварительной записи с 11 до 20 часов.

Стоимость билета: бесплатно. Возрастная категория: 0+.

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# День флага , музей , Ялуторовск

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