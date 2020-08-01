  • 21 августа 202021.08.2020пятница
  • USD73,7711
    EUR87,4261
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Акция #МойфлагМояистория пройдет в Тобольске

Общество, 15:12 21 августа 2020

департамента по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамента по культуре и туризму Тобольска

Акция #МойфлагМояистория пройдет в Тобольске 22 августа. Жителям города предлагают разместить флаг России на окнах и балконах домов, офисов в День Государственного флага и делиться фото в соцсетях с хештегами #МойфлагМояистория #День Флага.

По информации городского департамента по культуре и туризму, празднование Дня российского триколора начнется в Тобольске 21 августа с раздачи флажков на территории ТРЦ "Жемчужина Сибири" с 17 до 19 часов.

22 августа в саду Ермака в 18 часов начнется праздничный концерт. Для тоболяков и гостей города выступят творческие коллективы Центра искусств и культуры Тобольска, которые исполнят популярные песни.

Добавим, с 20 по 26 августа в группе ВКонтакте "Центр искусств и культуры Тобольска" проходит фотоконкурс "Цвета Российского Флага в природе". Лучшие авторы снимков получат приятные подарки.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День российского флага , Тобольск , триколор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 21.08.2020Ершовская сказка выйдет на большой экран 22 октября
15:23 21.08.2020В Тюменской области 303 соцобъекта подключат к интернету
15:12 21.08.2020Акция #МойфлагМояистория пройдет в Тобольске
15:07 21.08.2020В Ишиме отцу солдата сделали перерасчет за оплату ТКО