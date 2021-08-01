Тюменские росгвардейцы вручили подарки семье с восемью детьми

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Благотворительную помощь многодетной семье, в которой воспитываются восемь детей с ограниченными возможностями здоровья, оказали представители управления Росгвардии по Тюменской области в Тюмени 17 августа, сообщает ведомство.

Росгвардейцы посетили семью Лютых и подарили одежду, канцелярские товары, мягкие игрушки и воздушные шары. Особенно впечатлил малышей служебный автомобиль. Росгвардейцы познакомили детей с задачами, стоящими перед подразделениями ведомства и вручили многодетной маме для галереи центра детей-инвалидов и сирот "Творчество" фотографии, сделанные в разные годы на детских праздниках, и подарок в благодарность за сотрудничество. Елена Лютая, несмотря на большую занятость с детьми, активно взаимодействует с Росгвардией, помогает руководителю центра Людмиле Бочарниковой с решением организационных вопросов и нуждающимся семьям.

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Четыре года управление взаимодействует с социальным учреждением. Военнослужащие и сотрудники регулярно оказывают благотворительную помощь воспитанникам центра, поздравляют их с праздниками и дарят подарки.