Тюменские спасатели совершили свыше 2 тыс. 600 выездов за год

Тюменские спасатели оказали помощь и спасли более 1 500 человек в 2025 году. Об итогах года в отрасли рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин.

Завершен основной этап формирования областной противопожарной службы. Сегодня в ней работают 921 человек — это 115 подразделений. Они обеспечивают защиту 473 населенных пунктов. В этом году они совершили свыше 2 тыс. 600 выездов: тушили пожары; помогали при ДТП; обеспечивали защиту населенных пунктов, отрезанных паводком в Викуловском и Ишимском округах; участвовали в ликвидации последствий ЧС; оказывали помощь гражданам.

Областная служба экстренного реагирования за год провела более 1 450 аварийно‑спасательных работ. Порядка 40 из них — водолазные. Спасатели участвовали в ликвидации последствий весеннего половодья и регулярно мониторили подтопляемые зоны с помощью беспилотников.

Благодаря слаженной работе служб в паводковый период удалось минимизировать ущерб, не допустить гибели людей и подтоплений жилых домов. Это результат работы, которая ведется в регионе с 2017 года: были укреплены существующие защитные сооружения, повышены гребни дамб, возведены новые в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного подтопления.

Модернизирована региональная система оповещения – сегодня она автоматически охватывает более 82% населения. В случае ЧС информация дублируется по телевидению и радио.

В октябре проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с участием всех муниципалитетов региона. На селекторном совещании МЧС России уровень организации события в Тюменской области признан одним из лучших в стране.