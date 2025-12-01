  • 30 декабря 202530.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Городские парковки в Тюмени станут бесплатными на новогодние праздники

Общество, 18:32 29 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все городские парковки будут будут работать бесплатно с 31 декабря по 11 января, сообщили в администрации Тюмени.

Это касается пяти зон в центре города и многоуровневого паркинга на набережной Туры. Уточнить границы улиц можно на карте.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

С 12 января платный режим работы парковок возобновляется. При этом согласно принятому областной думой решению, по-прежнему парковаться на один час можно будет бесплатно около социальных учреждений: поликлиник, школ, детских садов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# парковка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 29.12.2025250 тюменцев посетили цикл лекций о Дмитрии Менделееве
19:16 29.12.2025В Тюменской области на двух ледовых переправах увеличили грузоподъемность
18:56 29.12.2025Наряды ДПС несут службу на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за сложных погодных условий
18:45 29.12.2025В Тюменской области начали формировать план кампремонта на 2027-2029 годы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора