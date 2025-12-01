Городские парковки в Тюмени станут бесплатными на новогодние праздники

Все городские парковки будут будут работать бесплатно с 31 декабря по 11 января, сообщили в администрации Тюмени.

Это касается пяти зон в центре города и многоуровневого паркинга на набережной Туры. Уточнить границы улиц можно на карте.

С 12 января платный режим работы парковок возобновляется. При этом согласно принятому областной думой решению, по-прежнему парковаться на один час можно будет бесплатно около социальных учреждений: поликлиник, школ, детских садов.