Житель Тюменской области пытался передать в колонию ЛСД

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На 10 лет осужден житель пос. Боровский за попытку передать в колонию наркотик. Запрещенные вещества он спрятал в орехах, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2020 года мужчина освободился из колонии №2, где отбывал наказание за наркопреступление, а также разбой и угон. В феврале 2021 года он решил передать наркотик одному из осужденных этой колонии.

Подсудимый приобрел ЛСД, нанесенный на листок бумаги. Разорвав его на мелкие фрагменты, он смешал их с орехами.

16 февраля он прибыл в комнату приема и досмотра передач. При досмотре инспектор колонии обратил внимание на бумажки в орехах. Выяснилось, что на них нанесено наркотическое средство. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с исправительной колонии особого режима.