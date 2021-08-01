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Житель Тюменской области пытался передать в колонию ЛСД

Происшествия, 17:48 18 августа 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

На 10 лет осужден житель пос. Боровский за попытку передать в колонию наркотик. Запрещенные вещества он спрятал в орехах, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2020 года мужчина освободился из колонии №2, где отбывал наказание за наркопреступление, а также разбой и угон. В феврале 2021 года он решил передать наркотик одному из осужденных этой колонии.

Подсудимый приобрел ЛСД, нанесенный на листок бумаги. Разорвав его на мелкие фрагменты, он смешал их с орехами.

16 февраля он прибыл в комнату приема и досмотра передач. При досмотре инспектор колонии обратил внимание на бумажки в орехах. Выяснилось, что на них нанесено наркотическое средство. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Суд назначил ему 10 лет лишения свободы с исправительной колонии особого режима.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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