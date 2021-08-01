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Четверо детей и их мать пострадали в аварии в Тюмени

Происшествия, 19:26 19 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четверо детей и их мать пострадали в аварии на 34-м км объездной дороги между Велижанским и Тобольским трактом днем 19 августа. Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку, сообщает региональная прокуратура.

Volkswagen Sharan, в которой находились четверо детей и их родители, съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, двухлетняя девочка, мальчики шести, девяти и 13-и лет и их 33-летняя мать получили травмы различной степени тяжести. Отец, управлявший иномаркой, не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение прокурору Тюмени провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований примут меры реагирования.

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# авария , дети , прокуратура Тюменской области

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