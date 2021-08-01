Четверо детей и их мать пострадали в аварии в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четверо детей и их мать пострадали в аварии на 34-м км объездной дороги между Велижанским и Тобольским трактом днем 19 августа. Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку, сообщает региональная прокуратура.

Volkswagen Sharan, в которой находились четверо детей и их родители, съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, двухлетняя девочка, мальчики шести, девяти и 13-и лет и их 33-летняя мать получили травмы различной степени тяжести. Отец, управлявший иномаркой, не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение прокурору Тюмени провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований примут меры реагирования.