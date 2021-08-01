  • 20 августа 202120.08.2021пятница
  • USD74,1503
    EUR86,6150
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на учениях Росгвардия задержала вооруженного человека

Общество, 14:24 20 августа 2021

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Правонарушителя, вооруженного травматическим пистолетом, задержали росгвардейцы в ходе учений, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

По легенде учений, наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о введенном в городе плане "Перехват". В ориентировке было указано, что нарушитель угрожал тюменцу пистолетом, а позже скрылся на автомобиле.

Через некоторое время росгвардейцы заметили и остановили подходящий под описание автомобиль, в салоне которого было оружие.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы установили, что оружие травматический пистолет зарегистрирован. Правонарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росгвардия , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:52 20.08.2021Образовательные программы ТюмГУ презентовали в Египте
15:27 20.08.2021В сквере Пограничников в Тюмени День флага России отметят фотозонами и гиревым спортом
15:18 20.08.2021Лучшие социальные практики Тюменской области в рамках НСИ внедрят в других регионах России
15:12 20.08.2021В Тюмени закрыли на картин отделение травматологии в ОКБ №2