В Тюмени на учениях Росгвардия задержала вооруженного человека

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Правонарушителя, вооруженного травматическим пистолетом, задержали росгвардейцы в ходе учений, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

По легенде учений, наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о введенном в городе плане "Перехват". В ориентировке было указано, что нарушитель угрожал тюменцу пистолетом, а позже скрылся на автомобиле.

Через некоторое время росгвардейцы заметили и остановили подходящий под описание автомобиль, в салоне которого было оружие.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы установили, что оружие травматический пистолет зарегистрирован. Правонарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.