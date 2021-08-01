В Тюмени на учениях Росгвардия задержала вооруженного человека
Правонарушителя, вооруженного травматическим пистолетом, задержали росгвардейцы в ходе учений, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
По легенде учений, наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о введенном в городе плане "Перехват". В ориентировке было указано, что нарушитель угрожал тюменцу пистолетом, а позже скрылся на автомобиле.
Через некоторое время росгвардейцы заметили и остановили подходящий под описание автомобиль, в салоне которого было оружие.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы установили, что оружие травматический пистолет зарегистрирован. Правонарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.