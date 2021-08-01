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У жителя Тюмени изъяли сверток с мефедроном

Происшествия, 14:32 20 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, подозреваемого в хранении мефедрона, задержала полиция. По факту незаконного хранения наркотиков заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Для проверки документов наряд ГИБДД остановил автомобиль 29-летнего жителя Тюмени. Во время беседы водитель нервничал и полицейские приняли решение провести досмотр машины.

В присутствии понятых у мужчины изъяли сверток с веществом, оказавшимся мефедроном массой около грамма. Тюмеенец признался, что наркотики хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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