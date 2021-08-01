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Школьник из Вагая стал лауреатом международной премии "Щелкунчик"

Общество, 17:53 20 августа 2021

архив Егора Сычева | Фото: архив Егора Сычева

Пятнадцатилетний школьник из Северного Вагая прошел отборочный этап международной премии "Щелкунчик", стал лауреатом первой степени в номинации художественное слово и представит Тюменскую область на финале в Санкт-Петербурге в декабре 2022 года.

"Я прочел жюри отрывок из романа Жозе Сарамаго "Слепота", и, видимо, покорил своей харизмой. А если серьезно, то еще с пятого класса ежегодно участвую в конкурсе юных чтецов "Живая классика" и всегда дохожу до областного этапа. В подготовке мне помогла, как и всегда, любимый наставник Наталья Петровна Банникова, учитель русского языка и литературы, спасибо ей за это!" - подчеркнул исполнитель.

Егор мечтает поступить в ГИТИС и стать актером, играть главные роли на театральных подмостках. К этому у молодого человека есть все предпосылки: он активист, волонтер, состоит в Российском движении школьников и всегда находится в центре интересных событий. Любит участвовать в конкурсах, читать и выступать на сцене вагайского дворца культуры.

По словам Егора, он старается смотреть на жизнь и все происходящие события позитивно, поэтому считает, что даже сахарный диабет, при котором нужно постоянно следить за уровнем глюкозы в крови, помог ему стать организованным и дисциплинированным человеком.

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Инна Кондрашкина

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# Вагайский район , международная премия , талантливая молодежь , Щелкунчик

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