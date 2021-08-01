Канцелярию для нуждающихся школьников собирают в Тюмени

| Фото: растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Присоединиться к акции "Собери ребенка в школу" предлагают жителям Тюмени. Мероприятие продлится до 25 августа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

В рамках благотворительного сбора принимаются наборы письменных принадлежностей, пеналы, дневники, тетради, товары для творчества, рюкзаки и другие предметы, необходимые школьнику в учебе.

Организаторы акции отмечают, что все собранное затем передадут детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам из малоимущих семей.

Сбор проводится по будням с 10 до 17 часов в центре внешкольной работы "Дзержинец" по адресу: улица Механическая, 31/1.