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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Канцелярию для нуждающихся школьников собирают в Тюмени

Общество, 09:13 21 августа 2021

растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Присоединиться к акции "Собери ребенка в школу" предлагают жителям Тюмени. Мероприятие продлится до 25 августа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.

В рамках благотворительного сбора принимаются наборы письменных принадлежностей, пеналы, дневники, тетради, товары для творчества, рюкзаки и другие предметы, необходимые школьнику в учебе.

Организаторы акции отмечают, что все собранное затем передадут детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам из малоимущих семей.

Сбор проводится по будням с 10 до 17 часов в центре внешкольной работы "Дзержинец" по адресу: улица Механическая, 31/1.

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# благотворительность , школьники

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