Канцелярию для нуждающихся школьников собирают в Тюмени
| Фото: растим-будущее.рф
Присоединиться к акции "Собери ребенка в школу" предлагают жителям Тюмени. Мероприятие продлится до 25 августа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике.
В рамках благотворительного сбора принимаются наборы письменных принадлежностей, пеналы, дневники, тетради, товары для творчества, рюкзаки и другие предметы, необходимые школьнику в учебе.
Организаторы акции отмечают, что все собранное затем передадут детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ребятам из малоимущих семей.
Сбор проводится по будням с 10 до 17 часов в центре внешкольной работы "Дзержинец" по адресу: улица Механическая, 31/1.