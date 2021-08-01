Двое тюменцев ответят за стрельбу на улице Губернской

| Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области (архив)

Участников конфликта с перестрелкой на ул. Губернской в Тюмени, произошедшего вечером 20 августа, доставили в полицию. За стрельбу из травматических пистолетов им грозит наказание. Об этом сообщила пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям вчера около 19 часов. Очевидцы рассказали, что стали свидетелями конфликта мужчин, которые стреляли из пистолетов. По их словам, двое скрылись с места на машине, еще один мужчина ушел пешком.

"Сотрудники полиции разыскали всех участников происшествия и доставили их в отдел полиции №7. По предварительным данным, двое тюменцев повздорили в кафе. Разногласия между ними возникли во время беседы. Мужчины вышли выяснить отношения на улицу. Там завязалась драка, в результате которой оппоненты открыли стрельбу друг в друга. Одного из участников конфликта забрал знакомый, который подъехал к кафе на машине", – рассказала Мария Новопашина.

Травматические пистолеты изъяты. В отношении участников конфликта возбудят административные производства по ст. 20.13. "Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах". Также будет решаться вопрос о лишении тюменцев лицензии на оружие.

Известно, что конфликтующие получили рвано-ушибленные травмы, но от помощи медиков отказались. Обоюдные заявления они также писать не стали.

Инна Пахомова