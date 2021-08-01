  • 21 августа 202121.08.2021суббота
  • USD74,3640
    EUR86,8646
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

118 браков зарегистрировали в Тюменской области 21 августа

Общество, 21:04 21 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Красивая дата 21.08.21 оказалась популярной среди молодоженов Тюменской области. По данным областного управления органов ЗАГС в этот день в регионе было зарегистрировано 118 браков.

В ведомстве отметили, что летнее время остается популярным среди пар. Для тех, кто верит в нумерологию, астрологию или приметы, дата свадьбы особенно важна. Некоторые обращают внимание и на даты свадьбы родителей, день знакомства. В последнее время популярным для заключения брака стал День семьи, любви и верности.

"Верить в приметы или нет – личное дело каждого. Главное, чтобы созданный новобрачными добровольный союз был счастливым и долгим. Ведь здесь важны любовь и желание людей быть вместе",- отметила председатель комитета ЗАГС Ишима Наталья Визе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браки , ЗАГС , свадьбы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:04 21.08.2021118 браков зарегистрировали в Тюменской области 21 августа
20:53 21.08.2021Тюменцы могут заявиться на участие в Национальной молодежной кинопремии
19:09 21.08.2021В Ялуторовске школьники впервые создадут Книгу пожеланий
18:00 21.08.202122 августа - события дня