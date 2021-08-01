118 браков зарегистрировали в Тюменской области 21 августа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Красивая дата 21.08.21 оказалась популярной среди молодоженов Тюменской области. По данным областного управления органов ЗАГС в этот день в регионе было зарегистрировано 118 браков.

В ведомстве отметили, что летнее время остается популярным среди пар. Для тех, кто верит в нумерологию, астрологию или приметы, дата свадьбы особенно важна. Некоторые обращают внимание и на даты свадьбы родителей, день знакомства. В последнее время популярным для заключения брака стал День семьи, любви и верности.

"Верить в приметы или нет – личное дело каждого. Главное, чтобы созданный новобрачными добровольный союз был счастливым и долгим. Ведь здесь важны любовь и желание людей быть вместе",- отметила председатель комитета ЗАГС Ишима Наталья Визе.