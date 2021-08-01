В Тюменской области зарегистрировано 3 тыс. 829 прав на машино-места

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 829 прав на машино-места зарегистрировано в Тюменской области по состоянию на 30 июня 2021 года, сообщает региональное управление Росреестра.

В сообщение ведомства отмечается, что ранее законом был установлен минимальный и максимальный размеры машино-места – это 5,3 на 2,5 метра и 6,2 на 3,6 метра, соответственно. Теперь же ограничения по максимальным габаритам отменены. Требования о максимальном размере машино-мест исключены из российского законодательства. Поправки в законодательство вступают в силу с 28 октября 2021 года.

Машино-место – это индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства. Оформление права собственности на машино-места осуществляется с 1 января 2017 года.

Понятие "машино-место" следует отличать от понятия "парковочное место", которое является частью уличной сети и размещается, в том числе в границах дворов многоквартирных домов, не является объектом недвижимости. Зарегистрировать право собственности на парковочное место нельзя.