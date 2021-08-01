  • 23 августа 202123.08.2021понедельник
  • USD74,3640
    EUR86,8646
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские дзюдоистки привезли медали из Санкт-Петербурга

Спорт, 18:35 23 августа 2021

центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменские спортсменки Татьяна Зольникова и Анастасия Куняева стали призерами всероссийских соревнований "Тайны Петербургского дзюдо", сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

На татами Санкт-Петербурга они завоевали "серебро" и "бронзу", на счету каждой дзюдоистки по три победы.

"Татьяна провела четыре встречи, три из которых выиграла. К сожалению, в финале уступила опытной спортсменке Алене Прокопенко из Санкт-Петербурга и далее не смогла отыграться. Этот турнир мы рассматриваем, как подготовку к чемпионату страны", - рассказал тренер спортсменки Алексей Кочетов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 23.08.2021Тюменские дзюдоистки привезли медали из Санкт-Петербурга
17:52 23.08.2021Тюменец Игорь Плотников выступит на Паралимпиаде в Токио
13:25 23.08.2021Серб Йован Лазаревич будет играть за МФК "Тюмень"
15:25 22.08.2021Ишимец Данил Уколов стал вторым на первенстве мира по скалолазанию