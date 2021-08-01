Тюменские дзюдоистки привезли медали из Санкт-Петербурга

| Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Тюменские спортсменки Татьяна Зольникова и Анастасия Куняева стали призерами всероссийских соревнований "Тайны Петербургского дзюдо", сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

На татами Санкт-Петербурга они завоевали "серебро" и "бронзу", на счету каждой дзюдоистки по три победы.

"Татьяна провела четыре встречи, три из которых выиграла. К сожалению, в финале уступила опытной спортсменке Алене Прокопенко из Санкт-Петербурга и далее не смогла отыграться. Этот турнир мы рассматриваем, как подготовку к чемпионату страны", - рассказал тренер спортсменки Алексей Кочетов.