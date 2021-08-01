Предприниматели Тюменской области, Югры и Ямала получили более 500 млрд рублей кредитов за полгода

| Фото: cbr.ru | Фото: cbr.ru

В первом полугодии 2021 года предприятия и организации нефинансового сектора Тюменской области, Югры и Ямала получили кредиты на сумму 503 млрд рублей, из них субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) – 86 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов вырос на 46%.

С начала пандемии в 2020 году, по словам управляющего отделением Банка России по Тюменской области Сергея Попова, наблюдалось незначительное снижение объемов выдачи кредитов корпоративным заемщикам, а в сегменте МСП – рост за счет государственных программ льготного кредитования.

"В этом году, - отметил он, - на фоне повышения экономической активности предприятий спрос на кредиты восстановился, в том числе за счет реализуемых на Ямале масштабных инвестиционных проектов в газодобывающей отрасли. Кроме того, расширению кредитования способствовало удешевление заемных средств: средние процентные ставки по кредитам бизнесу за год снизились почти на два процентных пункта".

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам корпоративным заемщикам в рублях на срок свыше года в целом по России в июне 2021 года составила 7,64% годовых, по кредитам МСП – 8,51%.