Участок улицы Никитина в Тюмени на пять дней закроют для транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участок ул. Никитина в Тюмени будет закрыт для проезда с 24 по 29 августа. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Ограничение вводится в районе пересечения с ул. Монтажников в связи со строительством автомобильной дороги. Схемы объезда: улицы Монтажников и Шарова.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.