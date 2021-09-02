В Тюменской области на одного безработного приходится пять вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В среднем пять вакансий на одного безработного гражданина пришлось в Тюменской области в августе 2021 года. На ту же дату годом ранее на одного человека было менее одного предложения работы. При этом количество вакансий год к году снизилось на 5 тыс. – до 30,4 тыс. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

Как пояснили в ведомстве, соотношение изменилось благодаря резкому уменьшению числа безработных - с 36,3 тыс. до 6,1 тыс. человек. В регионе выросли объемы трудоустройства. В первом полугодии 2021 года при содействии службы занятости нашли работу 20,5 тыс. человек, за аналогичный период 2020 года - чуть менее 11 тыс., в 2019 году - 20,1 тыс.

"Количество вакансий, заявленных в органы службы занятости, несмотря на незначительное сокращение по сравнению с прошлым годом, остается на высоком уровне. Так, в сравнении с допандемийным периодом (2019 год) объем спроса на рабочую силу увеличился в среднем на 20%, - сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. - Для обеспечения восстановления сферы занятости до допандемических значений разработан комплекс мер в рамках межведомственного взаимодействия, которые реализуют органы службы занятости населения, областные департаменты, Главное управление строительства Тюменской области".

Четверть всех предлагаемых работодателями вакансий (7,5 тыс.) заявлены в сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах. Традиционно высокий спрос (5 тыс. предложений) фиксируют в строительной отрасли. Предприятия Тюменской области нуждаются как в рабочих - бетонщиках, штукатурах, малярах, монтажниках, так и инженерно-техническом персонале, топ-менеджменте и руководителях среднего звена. Строительное направление еще и самое денежное: уровень заработной платы составляет более 100 тыс. рублей в месяц.

В среднем уровень по заявленным вакансиям к августу 2021 года, по сравнению с прошлогодним, вырос на 22% - до 33,8 тыс. рублей в месяц.

"В 2021 году фиксируется незначительный прирост числа граждан, трудоустроенных на постоянную работу. Всего от общего числа трудоустроенных незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости в поисках работы, около 60% трудоустраиваются на постоянные рабочие места. Также реализован комплекс мероприятий по стимулированию работодателей к приему на временные рабочие места. В том числе стажировка выпускников образовательных организаций, трудоустройство отдельных категорий граждан, наименее конкурентоспособных на рынке труда, например, инвалидов, многодетных родителей и другие мероприятия. Кроме того, временное трудоустройство является результатом предоставления некоторых государственных услуг в области содействия занятости населения".

Как сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, сейчас основными соискателями работы через службу занятости являются представители инженерно-технических профессий, специалисты в области права и гуманитарных областей - юристы, экономисты, работники сферы обслуживания и торговли - продавцы, консультанты, а также руководители высшего и среднего звена - менеджеры, руководители служб и отделов.

Татьяна Ковалева