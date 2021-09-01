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Тюменкам в декрете предлагают пройти опрос по обучению новой профессии

Экономика, 13:31 01 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ответить на вопросы по поводу обучения новой профессии предлагают жительницам Тюменской области, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. С помощью опроса областной департамент труда и занятости населения намерен выяснить, как оптимально организовать систему обучения женщин в декрете в рамках социального заказа.

В опросе у тюменок интересуются, какая форма обучения для них предпочтительна: очная или заочная, дневная или вечерняя, смогут ли они обеспечить присмотр за детьми во время обучения, какое направление обучения их интересует. Среди вариантов: бухгалтер, графический дизайнер, делопроизводитель, кадровый работник, кондитер, швея, медицинская сестра. Всего в опросе одиннадцать вопросов.

Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где реализуется закон о социальном заказе, в том числе в сфере организации профессионального обучения и дополнительного профобразования женщин в декрете. Как поясняют в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, женщины смогут самостоятельно выбирать не только тематику обучения, но и образовательную организацию, которая предоставит ей услуги по обучению, с помощью социального сертификата. Программа начнет действовать в этом году.

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# декрет , профессиональное обучение

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