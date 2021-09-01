Тюменкам в декрете предлагают пройти опрос по обучению новой профессии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ответить на вопросы по поводу обучения новой профессии предлагают жительницам Тюменской области, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. С помощью опроса областной департамент труда и занятости населения намерен выяснить, как оптимально организовать систему обучения женщин в декрете в рамках социального заказа.

В опросе у тюменок интересуются, какая форма обучения для них предпочтительна: очная или заочная, дневная или вечерняя, смогут ли они обеспечить присмотр за детьми во время обучения, какое направление обучения их интересует. Среди вариантов: бухгалтер, графический дизайнер, делопроизводитель, кадровый работник, кондитер, швея, медицинская сестра. Всего в опросе одиннадцать вопросов.

Тюменская область стала одним из пилотных регионов, где реализуется закон о социальном заказе, в том числе в сфере организации профессионального обучения и дополнительного профобразования женщин в декрете. Как поясняют в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, женщины смогут самостоятельно выбирать не только тематику обучения, но и образовательную организацию, которая предоставит ей услуги по обучению, с помощью социального сертификата. Программа начнет действовать в этом году.