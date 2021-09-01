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Льготникам Тюменской области напомнили о субсидии на внутридомовую газификацию

Экономика, 18:15 01 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области доступна субсидия на внутридомовую газификацию. Об этом заместитель губернатора Вячеслав Вахрин напомнил на церемонии ввода в эксплуатацию внутрипоселкового распределительного газопровода в пос. Новикова Исетского района 31 августа. Он уточнил, что выделение субсидий предусмотрено в региональном бюджете.

"Размер субсидии на внутридомовую газификацию сейчас составляет 60 тысяч рублей. Этих средств практически хватает, чтобы сделать обводку газа внутри дома от уличного "гуся", поставить прибор учета, купить котел, электрическую плиту. Желающие могут стать потребителями газа", - сказал он.

Напомним, эта сумма субсидии была увеличена с 40 до 60 тыс. рублей на домовладение после анализа стоимости работ по газификации жилья, который показал рост рост затрат жителей региона на эти цели. Субсидию предоставляют 43 льготным категориям граждан.

Татьяна Ковалева

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