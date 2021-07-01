1,267 тыс. многодетных малоимущих семей в Тюменской области бесплатно подключат газ

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1 тыс. 267 многодетных малоимущих семей в Тюменской области смогут бесплатно подключить свое жилье к газовым сетям. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях.

"Стоимость подключения к газовым сетям, а это чуть больше 48 тысяч рублей, для многодетных малоимущих семей будет субсидироваться из регионального бюджета", - написал глава региона.

За соответствующую поправку в региональный закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями", инициированную губернатором, сегодня проголосовали депутаты Тюменской облдумы.

Для возмещения расходов на оплату газификации жилья многодетных малоимущих семей муниципалитетам Тюменской области будет выделено более 60 млн рублей.

"Это очень важное решение. Тему доступности газификации для населения поднял в своем послании президент России Владимир Путин. По темпам газификации Тюменская область является примером для других регионов. Мы нашли возможность двигаться дальше, в том числе оказать помощь многодетным семьям", – прокомментировал первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов.

Кроме того, субсидия 43 льготным категориям граждан на внутридомовую газификацию будет увеличена с 40 до 60 тыс. рублей на домовладение.

В текущем году на мероприятия по газификации в Тюменской области будет направлено 542 млн рублей. Планируется построить 234 км газовых сетей и более 8 тыс. газопроводов-вводов к жилым домам.

"Анализ стоимости работ по газификации жилья показал, что затраты людей на эти цели с 2018 года выросли. Поэтому правительство Тюменской области и депутатский корпус принимают целый комплекс мер для того, чтобы подключение к газу оставалось доступным, в том числе и для многодетных семей. Наша главная цель заключается в реальном улучшении жизни людей", – подчеркнул Александр Моор, комментируя решение депутатов.

Евгений Бабенко