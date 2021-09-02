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Дом, автомобиль Mazda CX-5 и трактор горели в Тюменской области за минувшие сутки

Происшествия, 11:04 02 сентября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Четыре пожара произошли в Тюменской области 1 сентября. Пострадавших и погибших нет.

В двух случаях причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки. Одноэтажный дом мансардного типа 25 кв. метров горел на ул. Яблоневой в СНТ "Садовод" в Тобольске днем.

"Пламя повредило кровлю и имущество на площади 25 квадратных метров. Огонь успел охватить часть автомобиля Mazda CX-5 на площади один квадратный метр. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений не допустили распространение огня на соседние строения и смогли отстоять сам дом", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Также короткое замыкание рассматривается в качестве причины пожара в Голышмановском городском округе. В 23 часа на ул. Комсомольской в с. Усть-Ламенка горел трактор, принадлежавший одному из местных обществ. Огонь повредил кабину, моторный отсек на площади семь квадратных метров. "Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар", — заключил Александр Зубарев.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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