Шесть лесных пожаров возникли в Тюменской области за сутки

Шесть лесных пожаров на площади 25,3 га и два ландшафтных на площади 2,1 га зарегистрировано в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

На данный момент в регионе действуют 11 лесных пожаров, в том числе локализованных, и два ландшафтных.

За прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на площади 1,1 га и один ландшафтный на площади 0,5 га.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.