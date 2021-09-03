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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть лесных пожаров возникли в Тюменской области за сутки

Происшествия, 11:42 03 сентября 2021

Шесть лесных пожаров на площади 25,3 га и два ландшафтных на площади 2,1 га зарегистрировано в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

На данный момент в регионе действуют 11 лесных пожаров, в том числе локализованных, и два ландшафтных.

За прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара на площади 1,1 га и один ландшафтный на площади 0,5 га.

Напомним, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.

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# пожароопасный сезон

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