Гончарное мастерство можно освоить в Голышмановском молодёжном центре

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение. Архив. Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение. Архив.

Авторская образовательная программа "Лепим вместе" реализуется в Голышмановском молодёжном центре. Педагог допобразования Наталья Диль занимается с 40 детьми в возрасте от 5 до 18 лет.

"Не сразу все получалось, но теперь нам с ребятами под силу и лепка фигур людей, животных, зданий, мастерим игрушки, посуду. По индивидуальной программе занималась ученица школы № 1 Ирина Прилепская. Её работы были выставлены на несколько конкурсов. Диплом второй степени талантливая воспитанница получила на экологическом областном форуме "Зелёная планета" за космическое панно из пластилина и ракету-подсвечник из глины. Эту поделку отправляли ещё и на международный конкурс город Санкт-Петербург, где его проводит академия музыки имени Елены Образцовой", уточнила она.

Авторская общеразвивающая программа "Лепим вместе" была рассчитана на два года. Раз на лепку из глины есть спрос — планируют реализовывать её дальше. В новом учебном году будут пробовать делать изделия из лепного камня. Это порошкообразная масса, которую разводишь в нужной консистенции, она застывает и не требует обжига.

Руководство молодёжного центра поддерживает программу и выделяет средства на приобретение разных материалов и оборудования. Есть гончарный круг, хотят ещё купить магнитные съёмные круги для удобства. Мечтает Наталья Диль о приобретении большой муфельной печи.