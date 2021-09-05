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Конкурс детских рисунков и эссе ко Дню Сибири стартовал в Тюмени

Общество, 11:47 05 сентября 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Юных жителей Тюменской области приглашают принять участие в творческом конкурсе ко Дню Сибири. В этом году конкурс рисунков и эссе "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" проведут в 11 раз.

Участниками мероприятия могут стать школьники от 7 до 18 лет из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, а также дошколята Тюмени от пяти до семи лет. Главная цель конкурса – нравственное просвещение молодежи, развитие культуры межнационального общения и распространение этнокультурных ценностей.

Прием заявок стартовал 1 сентября. Награждение победителей и участников состоится в ходе торжественного концерта 8 ноября, в День Сибири, пишет "Тюменская область сегодня".

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