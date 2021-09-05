Новое диагностическое оборудование для Стресс-ЭхоКГ установлено в тюменской клинике

Фото: ОКБ №2 (архив) Фото: ОКБ №2 (архив)

В тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ) появилось новое оборудование для Стресс-ЭхоКГ. Его технические характеристики позволяют диагностировать патологии сердечной деятельности.

Уникальность методики состоит в том, что во время проведения ЭхоКГ (УЗИ сердца) пациент получает нагрузки на велотренажёре и врачи могут оценить работу сердца одновременно с помощью методов функциональной и ультразвуковой диагностики - увидеть на экране, как сокращается сердечная мышца в состоянии покоя и во время выполнения пациентом физической нагрузки.

Кроме того, Стресс-ЭхоКГ не дает рентгенологического облучения, при его применении нет необходимости использования контрастных веществ и госпитализации.

В большинстве случаев это исследование назначается для подтверждения или исключения ишемической болезни сердца. Другие методы исследования, которые основаны лишь на ЭКГ, могут фиксировать не только признаки данного диагноза, но и отклонения, связанные с другими причинами, не всегда требующими лечения, сообщает пресс-служба МКДЦ.