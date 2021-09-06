В Голышмановском округе готовят ребят к военное службе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия". Архив Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия". Архив

В Голышмановском округе действуют 10 специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Чаще их называют кадетскими классами. Один из самых успешных - "Пульс" из села Голышманово. Его бессменный наставник - учитель физкультуры местной школы Алексей Смирнов.

"Восемь раз участвовали в профильной смене лагеря "Ратники" - это областные состязания. Оттуда четыре раза возвращались домой с серебром и столько же раз с победой. Нынче вновь оказались лучшими. В 2018-2019 годах мои воспитанники участвовали во втором этапе областной спартакиады допризывной молодёжи. Оба раза заняли первые места. Также ребята выступали в сборной Тюменской области по военно-прикладным видам в Тамбове и Смоленске. Помню, в Тюмени занимали первое место по строевой подготовке среди 36 команд", - уточнил он.

За пятнадцать лет работы с профильным классом Алексей Смирнов подготовил больше 90 кадетов, из них 17 получили звания отличника подготовки к военной службе, пишет "Мегатюмень".