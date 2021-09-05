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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семь природных пожаров ликвидировали в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 13:21 05 сентября 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть лесных пожаров на площади 39,5 га и 2 ландшафтных пожара на площади 10 га зафиксировано в Тюменской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 15. Количество действующих ландшафтных пожаров – 4.

За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади 29,2 га и 4 ландшафтных пожара на площади 612 га.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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