Семь природных пожаров ликвидировали в Тюменской области за минувшие сутки

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть лесных пожаров на площади 39,5 га и 2 ландшафтных пожара на площади 10 га зафиксировано в Тюменской области за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 15. Количество действующих ландшафтных пожаров – 4.

За прошедшие сутки ликвидировано 3 лесных пожара на площади 29,2 га и 4 ландшафтных пожара на площади 612 га.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.