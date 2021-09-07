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Житель Вагайского района похитил у приятеля двадцать килограммов мяса

Происшествия, 17:37 07 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мужчину, подозреваемого в краже 20 кг мяса, задержали в Вагайском районе, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Участковый в ходе подворного обхода в с. Тукуз выявил факт кражи 20 кг говяжьего мяса у местного жителя. Злоумышленник разбил окно и похитил мясо из морозильной камеры.

Под подозрение попал ранее судимый 52-летний местный житель. В 20 км от села, в охотничьей сторожке, участковый задержал подозреваемого. Он рассказал, что пришел к товарищу распивать алкоголь, но его не оказалось дома. Тогда он решил похитить мясо, так как знал, где оно хранится. Злоумышленник разделил говядину на несколько кусков и начал продавать местным жителям. На вырученные деньги приобретал алкоголь и закуску.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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# Вагайский район , кража

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