Братьев из Бердюжского района осудили за производство мефедрона
| Фото: прокуратура Тюменской области
Двоих братьев, виновных в незаконном производстве наркотических средств, осудили в Бердюжском районе, сообщает региональная прокуратура.
В декабре 2020 года братья решили производить дома мефедрон. В столярной мастерской, используя специальное химическое оборудование, они произвели несколько партий наркотика, общей массой более 4,3 кг.
Суд назначил наркодельцам 9 лет 6 месяцев и 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.