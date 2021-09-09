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Братьев из Бердюжского района осудили за производство мефедрона

Происшествия, 12:45 09 сентября 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Двоих братьев, виновных в незаконном производстве наркотических средств, осудили в Бердюжском районе, сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2020 года братья решили производить дома мефедрон. В столярной мастерской, используя специальное химическое оборудование, они произвели несколько партий наркотика, общей массой более 4,3 кг.

Суд назначил наркодельцам 9 лет 6 месяцев и 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# Бердюжский район , наркоделец

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