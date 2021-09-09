Велосипедист заплатит тюменке более 260 тысяч рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда заплатит тюменке велосипедист, наехавший на женщину на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба суда Ленинского района Тюмени, пострадавшая провела три недели в стационаре, в настоящий время продолжает получать лечение.

Как известно из материалов дела, днем 21 июля на ул. Широтной велосипедист, нарушив правила дорожного движения, переезжал через пешеходный переход и сбил женщину. Ее здоровью был причинен вред средней тяжести. Тюменке пришлось восемь недель соблюдать постельный режим.

Суд также взыскал с мужчины расходы на лекарства в размере 7 тыс. 414 рублей, на ходунки - 3 тыс. 200 рублей, на ортопедический корсет - 2 тыс. 800 рублей, а также на транспортировку - 1 тыс. 700 рублей.