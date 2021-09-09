Александр Моор оценил перспективы развития ялуторовской кондитерской фабрики "Кураж"

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Продвижение продукции производителей Тюменской области на внешние рынки всегда готово поддержать региональное правительство. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время посещения нового цеха кондитерской фабрики "Кураж" в Ялуторовске 9 сентября.

Новый цех рассчитан на перспективное развитие компании – установку новых производственных линий. В этом цехе уже ведется производство вафель, сухаря, бублика, сдобного печенья и конфет, а также уже установлено оборудование для глазирования, разрезки и упаковки вафельных конфет.

"Ялуторовская кондитерская фабрика поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Западную Европу и США. Объемы экспорта пока сравнительно невелики, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Мы всегда готовы поддержать наших предпринимателей в выходе на внешние рынки", - сказал Александр Моор.

Благодаря центру поддержки экспорта 34 тюменских предприятия заключили экспортные контракты почти на 10 миллионов долларов США только в первом полугодии 2021 года.

Евгений Бабенко