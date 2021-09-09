Александр Моор оценил перспективы развития ялуторовской кондитерской фабрики "Кураж"
Продвижение продукции производителей Тюменской области на внешние рынки всегда готово поддержать региональное правительство. Об этом заявил губернатор Александр Моор во время посещения нового цеха кондитерской фабрики "Кураж" в Ялуторовске 9 сентября.
Новый цех рассчитан на перспективное развитие компании – установку новых производственных линий. В этом цехе уже ведется производство вафель, сухаря, бублика, сдобного печенья и конфет, а также уже установлено оборудование для глазирования, разрезки и упаковки вафельных конфет.
"Ялуторовская кондитерская фабрика поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Западную Европу и США. Объемы экспорта пока сравнительно невелики, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Мы всегда готовы поддержать наших предпринимателей в выходе на внешние рынки", - сказал Александр Моор.
Благодаря центру поддержки экспорта 34 тюменских предприятия заключили экспортные контракты почти на 10 миллионов долларов США только в первом полугодии 2021 года.
Евгений Бабенко