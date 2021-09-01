Медицинские работники Тюмени получили областные награды

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Благодарственные письма Тюменской областной думы вручил медицинским работникам Тюмени секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Пандемия еще раз подчеркнула, как важен сегодня труд медицинских работников. Они – настоящие герои, которые уже полтора года борются с опасным вирусом, посвящают этому все свои силы и время", – отметил Андрей Артюхов.

Благодарственное письмо областной думы получил хирург инфекционного моногоспиталя областной клинической больницы № 1 Павел Жуков. ОКБ № 1 одной из первых развернула у себя моногоспиталь, крупнейший в Тюмени, где Павел Жуков ежедневно ведет 10-15 пациентов, решая важные вопросы оказания медпомощи. Супруга Павла тоже трудится в этой больнице врачом клинической лабораторной диагностики, вместе они воспитывают троих детей. Несмотря на то, что вся большая семья Павла переболела COVID-19, он не переставал работать и помогать своим пациентам.

"Первое время было очень непросто – мы учились правильно надевать костюмы, тщательно соблюдать все меры безопасности. Для хирурга это еще и необходимость носить по три пары перчаток, работать по много часов в помещениях без кондиционера в жару. Сначала было сложно, но со временем к этому привыкаешь, потому что главное – это помощь больным", – делится Павел Жуков.

У врача-терапевта, заведующего отделениям медико-социальной помощи тюменской городской поликлиники № 3 Анатолия Корского большой опыт оказания паллиативной помощи. Это важное и непростое направление работы он в совершенстве наладил в своем отделении, зарекомендовав себя как чуткий и внимательный доктор и ответственный руководитель.

С наступлением пандемии в ежедневном режиме работает над выявлением и профилактикой COVID-19 у тюменцев. Был отмечен памятной медалью Профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом".

Постоянно сталкиваться с коронавирусной инфекцией приходится и врачу-педиатру этой же поликлиники Галине Пахомовой. 34 года она посвятила работе с маленькими пациентами, многих из которых вела с самого рождения. Сейчас педиатр принимает в кабинете неотложной помощи – первой осматривает всех детей с признаками ОРВИ, выявляет признаки новой коронавирусной инфекции, определяет дальнейшие меры.

Непосредственно с больными коронавирусом работает медицинская сестра Самила Тагиева. С начала пандемии и по настоящее время она трудится в выездных ковидных бригадах – приезжает к пациентам на дом, чтобы взять анализы для установления диагноза.

Андрей Артюхов подчеркнул, что врученные награды облдумы после выхода на пенсию дают льготы – в первую очередь по оплате жилья, услуг ЖКХ и другие.