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Дублеры "Тюмени" сыграли вничью с футболистами из Ильинского

Спорт, 17:06 11 сентября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" сыграли вничью в домашнем матче регионального первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча с ильинским "Ильпаром" закончилась со счетом - 1:1. У хозяев в основном составе вышли два дебютанта. 17-летний вратарь Вячеслав Эргардт раньше в официальных матчах среди взрослых не играл. 29-летний центральный защитник Денис Магадиев впервые вышел за дубль, но в его активе больше 150 матчей в ФНЛ.

На 34 минуте голевым для тюменцев вышел розыгрыш углового удара. После передачи Кирилла Овечкина гол забил Артем Докучаев. Гости ответили после перерыва. На 47 минуте отличился Алексей Масленников.

Следующий матч тюменцы проведут 25 сентября дома против курганского "Тобола".

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