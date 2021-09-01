Банк России повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых

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В августе годовая инфляция в России выросла до 6,7% после 6,5% в июле, что выше прогноза Банка России. В связи с этим Совет директоров Банка России 10 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых.

По словам начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, при принятии решения Банк России учитывал, что экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста. Экономическая активность продолжает оставаться высокой.

"Для экономики Урала это тоже характерно, - отметил он, – рост в промышленности продолжился, в том числе за счет восстановления объемов добычи нефти согласно параметрам сделки ОПЕК+. Корпоративное кредитование продолжает расширяться. Рост ипотечных кредитов замедлился после изменения условий льготных программ. Темпы роста потребительских кредитов остаются высокими. Объемы срочных вкладов выросли впервые с февраля прошлого года".

Принятое решение по ключевой ставке направлено на возвращение годовой инфляции к 4%. Годовая инфляция в России начнет замедляться в IV квартале 2021 года. В 2022 году годовая инфляция снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

На Урале годовая инфляция в августе немного снизилась – до 6%, что во многом связано с увеличением предложения продуктов питания, в том числе местного производства. В то же время нельзя не отметить ускорение роста цен на отдельные непродовольственные товары, в частности стройматериалы, автомобили и мебель. Это связано с повышением спроса на эти товары и невозможностью в полной мере увеличить предложение.