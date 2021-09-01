Тоболяк поплатился свободой за маркер с микрофоном и видеокамерой

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Шесть месяцев ограничения свободы назначили 40-летнему жителю Тобольска, купившему маркер с установленным в нем видеокамерой и микрофоном, сообщает прокуратура Тюменской области.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.

Покупку тоболяк совершил еще в 2019 году. "В одном из популярных интернет-магазинов он приобрел предмет, внешне похожий на канцелярский маркер, с установленными в нем видеокамерой и микрофоном, позволяющим негласно собирать информацию. Мужчина разместил спрятанное в коробочку от лекарства техническое устройство в одном из общественных учреждений города. Там его обнаружил персонал и передал в правоохранительные органы", — сообщили в надзорном органе.

Теперь на протяжении полугода мужчина обязан не уходить из дома с 21 часа до 6 часов, не выезжать за пределы территории, на которой находится, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа.

Приговор в законную силу не вступил.