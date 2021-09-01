В Тобольске появляются новые стрит-арты

| Фото: из сообщества "Вектор улиц | Тобольск" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Вектор улиц | Тобольск" во ВКонтакте (архив)

Два стрит-арта в рамках проекта "Вектор улиц" уже украсили улицы Тобольска в 2021 году. Третье граффити находится в работе. Также в городе появятся арт-объекты. Об этом рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова в прямом эфире в сообществе "Тюменская область" 14 сентября.

В стрит-арте художницы Яны Мартюшевой, который летом появился около дома № 28 в 9-м мкрн, переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Это размышления о пути, путешествиях и впечатлениях.

Автор из Сибири Руслан Сабиров преобразил фасад трансформаторной подстанции возле дома № 1 в 8 мкрн. Художник из Екатеринбурга нарисовал кита в стиле 3D.

Проект "Вектор улиц" реализуется в Тобольске четвертый год. На улицах города появилось 10 крупных объектов. Местным жителям дали возможность предложить места для размещения изображений. "Мы собрали истории от жителей и познакомили с ними художников, чтобы они переосмыслили это и встроили в пространство. Тогда в пяти дворах появились картины-истории про самих жителей. Коммуникация через стрит-арт стала для нас основным направлением работы в этом проекте. Хотим, чтобы у жителей появлялась точка притяжения. В 2020 году мы проводили праздники во дворах, где появились стрит-арты", — добавила Светлана Спехова.

В 2021 году в Тобольске были запущены прогулки с чат-ботом "Мартин, проводи". Любой желающий теперь может пройти через локации, где появился стрит-арт. Необходимы лишь заряженный телефон, наушники и приложение Telegram. "Мы задумались о том, по каким улицам чаще прогуливаются тоболяки. У нас в городе есть две центральные артерии — улицы Ремезова и Октябрьская. В принципе все гуляют от торгового центра "Жемчужина Сибири" до кремля и обратно. Получается, что люди уже все видели на этом маршруте. Многие из них не знают, что еще есть в городе, что происходит в микрорайонах. Поэтому мы запустили прогулки с чат-ботом "Мартин, проводи". В группах нашего мультицентра есть ссылки для перехода на чат-бот", — поделилась руководитель "Моей территории" в Тобольске.

Инна Пахомова