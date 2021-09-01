Правительство Тюменской области и "Газпром недра" подписали дорожную карту

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Дорожную карту по реализации cоглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ООО "Газпром недра" подписали губернатор региона Александр Моор и гендиректор компании Всеволод Черепанов, передает оперштаб.

Согласно документу, в течение ближайших лет стороны будут взаимодействовать в сфере научных и иных исследований по перспективным направлениям для повышения эффективности недропользования, в частности, в создании конкурентоспособных образцов продукции в области геологического изучения недр и добычи газа.

Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили офис ООО "Газпром недра" в Тюмени в рамках нефтегазового форума.

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Генеральный директор компании Всеволод Черепанов ознакомил гостей с работой отраслевого Центра строительства скважин (ЦСС), который осуществляет круглосуточное геологическое и инженерно-технологическое сопровождение строительства эксплуатационных скважин на месторождениях "Газпрома" в режиме реального времени.