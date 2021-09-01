  • 15 сентября 202115.09.2021среда
  • USD72,7171
    EUR85,9880
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Правительство Тюменской области и "Газпром недра" подписали дорожную карту

Губернатор, 13:08 15 сентября 2021

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Дорожную карту по реализации cоглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и ООО "Газпром недра" подписали губернатор региона Александр Моор и гендиректор компании Всеволод Черепанов, передает оперштаб.

Согласно документу, в течение ближайших лет стороны будут взаимодействовать в сфере научных и иных исследований по перспективным направлениям для повышения эффективности недропользования, в частности, в создании конкурентоспособных образцов продукции в области геологического изучения недр и добычи газа.

Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили офис ООО "Газпром недра" в Тюмени в рамках нефтегазового форума.

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Генеральный директор компании Всеволод Черепанов ознакомил гостей с работой отраслевого Центра строительства скважин (ЦСС), который осуществляет круглосуточное геологическое и инженерно-технологическое сопровождение строительства эксплуатационных скважин на месторождениях "Газпрома" в режиме реального времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Владимир Якушев , Всеволод Черепанов , Газпром , Юрий Борисов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:08 15.09.2021Правительство Тюменской области и "Газпром недра" подписали дорожную карту
11:23 15.09.2021Нефтегазовые компании отобрали рекордное число проектов в рамках техдней ТНФ-2021
10:12 15.09.2021Низкоуглеродное развитие российской экономики обсудили участники делового завтрака TNF 2021
21:17 14.09.2021Александр Моор и Мурат Журебеков обсудили перспективы сотрудничества Тюменской области и Казахстана