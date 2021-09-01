В Тобольске пройдет неделя бесплатных экскурсий

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Неделя бесплатных экскурсий пройдет в Тобольске с 20 по 26 сентября. В рамках всемирного Дня туризма тоболяки и гости города смогут посетить предприятия, организации и музеи.

20 сентября в 18 часов гостей ждет тобольское ПАТП. Сотрудники предприятия покажут, как на линию выезжают автобусы, снаряжаются кондукторы и чем занимаются диспетчеры. Посетить ПАТП можно также 22 и 24 сентября. Кроме того, 20 сентября можно будет побывать в музее освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича.

21 сентября в 14 часов на экскурсию приглашает тобольская фабрика художественных косторезных изделий.

22 сентября экскурсантов ждут во Дворце наместника. Музейные сотрудники приготовили два новых проекта: "Мелодии Сибири" и "Бронзе подобный". Начало в 14 часов.

В 15 часов откроется мастерская "Минсалим". Ремесленные изделия гостям презентует хозяин - Минсалим Тимергазеев.

23 и 24 сентября в 15 часов начнется экскурсия по Тобольскому драматическому театру. Здесь расскажут, как создаются спектакли, покажут работу декораторов, гримеров, сотрудников сцены. Завершится экскурсия в театральном музее.

25 сентября пройдет прогулка по территории Тобольского кремля. 26 сентября - автобусная вечерняя экскурсия по городу с посещением Базарной площади.

Записаться можно по телефону 8 (3456) 24-69-70 с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов или направить заявку на электронный адрес: admturizm@mail.ru.

Возрастное ограничение 6+.

Евгений Новоселов