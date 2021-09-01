Около 7 тыс. кв. м жилья введут в Голышманово до конца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 7 тыс. кв. м жилья планирутся ввести в Голышмановском округе в 2021 году.

За первое полугодие 2021 года здесь запустили в эксплуатацию 11 индивидуальных домов и один многоквартирник общей площадью 2 тыс. 253 кв. м, передает "АиФ - Западная Сибирь".

По словам председателя муниципального комитета градостроительства и архитектуры Веры Тарасовой, строительство в основном ведется на участках, где ранее стояли ветхие дома. На инженерно- подготовленных площадках строительные работы продвигаются медленно. Главная причина - отсутствие подъездных путей. Свидетельства на социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили три молодых семьи, всего — около 1,5 млн рублей.

15 молодых семей и молодых специалистов планируют улучшить свои жилищные условия за счет участия в новой программе "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной правительством РФ.

Соцвыплаты на жилье предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам. Востребованным специалистам выделяется служебное жилье.