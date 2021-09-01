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Развитие киберспорта в Тюменской области влияет на все направление в целом, считает Алексей Шемякин

Общество, 17:14 18 сентября 2021

пресс-службы Tyumen Cyber Fest 2021 | Фото: пресс-службы Tyumen Cyber Fest 2021

То, как развивается киберспорт в Тюменской области, влияет не только на его развитие внутри региона, но и на все направление в целом, считает вице-президент ФКС России Алексей Шемякин.

"Тюменская область показала, что это направление востребовано, проекты можно делать зрелищными и они будут популярны", - отметил он.

По словам Алексея Шемякина, киберспортсмены - это энергичные, заряженные на победу люди, они отличаются от обычных геймеров тем, что нацелены на соревновательную деятельность.

"Из десятков тысяч игр киберспортсмены выбирают именно те игры, где есть соревновательная составляющая. Они не боятся конкуренции в реальной жизни", - сказал он и добавил, что киберспорт ждет большое будущее, он может быть включен в программу Олимпийских игр.

"Киберспорт достиг глобальных масштабов и признан официально видом спорта. У нас в этом направлении ведется работа, мы сотрудничаем с олимпийским комитетом, с международными спортивными организациями по этому вопросу. Но это процесс не быстрый, очень сложно сломать стереотипы", - пояснил Алексей Шемякин.

Ирина Шемякина

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# Tyumen Cyber Fest 2021 , Олимпийские игры

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