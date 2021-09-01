  • 19 сентября 202119.09.2021воскресенье
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Железный человек был замечен на избирательном участке в Тюмени

Общество, 09:15 19 сентября 2021

скриншот видео издания LIFE

Железный человек был замечен на одном из избирательных участков Тюмени 18 сентября. Выборы депутатов Государственной думы не оставили равнодушным избирателя в костюме Тони Старка, сообщает издание LIFE.

Персонаж появился на участке с паспортом, в санитарной маске. В интервью он рассказал, что голосовать — это очень важно.

"Тем самым вы показываете свою ответственность. Любой взрослый человек должен голосовать, должен показывать свою активную жизненную позицию. И конечно же, выбирать. Ведь именно от вас зависит будущее страны",— заявил тюменский избиратель.

Напомним, Железный Человек — настоящее имя Энтони Эдвард Тони Старк — персонаж изданий Marvel Comics и их адаптаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выборы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:24 19.09.2021Центр общественного наблюдения не зафиксировал нарушений на выборах в Тюменской области
09:15 19.09.2021Железный человек был замечен на избирательном участке в Тюмени
08:10 19.09.2021Фотогалерея: "Тюменская осень " - щедра на позитивные эмоции и подарки
08:00 19.09.2021Операторы горячей линии помогают жителям Тюменской области найти избирательный участок