Железный человек был замечен на избирательном участке в Тюмени

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Железный человек был замечен на одном из избирательных участков Тюмени 18 сентября. Выборы депутатов Государственной думы не оставили равнодушным избирателя в костюме Тони Старка, сообщает издание LIFE.

Персонаж появился на участке с паспортом, в санитарной маске. В интервью он рассказал, что голосовать — это очень важно.

"Тем самым вы показываете свою ответственность. Любой взрослый человек должен голосовать, должен показывать свою активную жизненную позицию. И конечно же, выбирать. Ведь именно от вас зависит будущее страны",— заявил тюменский избиратель.

Напомним, Железный Человек — настоящее имя Энтони Эдвард Тони Старк — персонаж изданий Marvel Comics и их адаптаций.