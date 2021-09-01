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Еще две тысячи подарков ждут гостей фестиваля "Тюменская осень"

Общество, 17:30 19 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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2 тыс. 50 подарков еще осталось для гостей фестиваля "Тюменская осень". Организаторы викторины ждут тюменцев на площадках.

19 сентября к 16 часам горожане получили 695 подарков.

329 чайников и 312 утюгов вручили тюменцам после правильных ответов на вопросы викторины. А также 25 пылесосов, шесть кофемашин, пять станций Яндекс, пять телефонов, четыре робота-пылесоса и три микроволновки.

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# викторина

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